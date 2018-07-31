Ezeli rakipleri buluşturan nikaha belediye başkanı sürprizi

Çiftin nikahını kıyan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de cübbesinin içerisine Manisaspor forması giyerek, davetli ve genç çifte sürpriz yaptı.

Manisa’da nişanlısı Yasemin Özdemir ile dünya evine giren gazeteci Ferdi Uzun, Beşiktaş forması giydikleri nikah merasiminde, davetlilere de forma giydirdi. Süper Lig’de mücadele eden takımların formalarını giyen davetlilerin ilginç görüntüler oluşturduğu nikah merasiminde, nikahı kıyan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi damga vurdu. Genç çiftin nikahını kıyan Başkan Çerçi, merasim sonunda üzerindeki cübbeyi çıkararak, içine giydiği Manisaspor formasıyla sürpriz yaptı. Çifte jest yapan Çerçi, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Yunusemre Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen nikah merasiminde şahitler de, davetliler gibi forma giydi. Başkan Çerçi, atılan imzaların ardından evlilik cüzdanını genç çifte takdim etti. Ayrıca çifte Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Genç çift, törenin ardından tebrikleri kabul etti.

Gelin Yasemin Özdemir, çok mutlu olduğunu belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Damat Ferdi Uzun ise çocukluk hayalini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Beşiktaş forması ile nikah kıymak benim hayalimdi. Nişanlım da Beşiktaşlı olduğu için onunla da paylaştım. Sağolsun kendisi de benimle aynı düşüncede oldu. Hem biz forma giydik hem de şahitler farklı takımların formasını giydi. Güzel bir birliktelik örneği göstermiş olduk. Çok mutluyuz. Belediye başkanının Manisaspor forması giymesi de sürpriz oldu. Ayrıca gururlandırdı."

Fenerbahçe forması giyen nikah şahidi Hakan Akdoğan da "Ferdi benim samimi arkadaşım. Evliliğinde kendisine mutluluklar diliyorum. Burada forma giyerek sporun kardeşlik ve dostluk olduğunu göstermiş olduk. 2018-2019 sezonu da inşallah tüm futbolseverler adına dostlukla geçer" dedi.

Mehmet Çerçi: "Manisaspor forması giymeyi kendimize arz ettik"

Nikahta Manisaspor forması giyerek sürpriz yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de "Burada büyük takımların taraftarları olunca, damat, gelin hanım ve şahitlerini görünce, Manisaspor olmadan olmaz dedik. Biz de büyük Manisaspor taraftarı olarak Manisaspor formasını giymeyi kendimize görev arz ettik. Bunlar birer mesaj. Gençlerimiz takımlarına olan sevgilerini, ifade ediyorlar. Biz de Manisaspor’a sevgi ve muhabbetimizi bu şekilde ifade ediyoruz. Dolayısıyla Manisa’ya olan sevgi ve sadakatimizi gösteriyoruz. Gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.