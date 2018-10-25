Ezgi Akti Dünya Şampiyonasında

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Satranç Spor Kulübü'nün öğrencisi olan Ezgi Akti, 20-30 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'ın Halkidiki kentinde gerçekleştirilecek olan Dünya Satranç Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

16 yaş kızlar kategorisinde 2018 Türkiye Satranç Şampiyonu Ezgi Akti Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Türkiye'yi temsilen Dünya Satranç Şampiyonasına gönderildi.

Kulüp adına açıklama yapan Gürkan Aydeniz, Sardes Satranç Spor Kulübü'nün 10 yıldır öğrencisi olan Ezgi Akti'nin satranç eğitiminde istikrarlı ve azimli çalışmasının karşılığını aldığını söyledi.

Aydeniz, “Öğrencimiz, yenilgilerde yılmayıp yenilgilerden ders çıkartıp mücadeleye devam ettiğinde nerelere gelinebileceğini gösteren örnek bir sporcu. Tabii bu başarısında ailesinin desteği de en az Ezgi Akti kadar önemlidir. Hatta her zaman belirttiğim gibi sporcuların başarısında en büyük pay aileye aittir çünkü bu uzun maratonda en büyük sabrı ailelerin göstermesi gerekmektedir. O nedenle Ezgi Akti'nin anne ve babası Fatma Akti ve Mustafa Akti'yi de ayrıca tebrik ediyorum. Ezgi Akti ayrıca Türkiye Satranç liglerinde 1. Ligde mücadele eden Sardes Satranç Spor Kulübünün de oyuncusu olarak 1. Ligde oynamaktadır. Yunanistan'ın Halkidiki kentinde 20 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan Dünya U14-U16-U18 Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi başarı temsil edecektir. Kendisine kulüp olarak başarılar diliyoruz” dedi.