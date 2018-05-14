Fanatik taraftar bağ evini sarı kırmızı boyadı

Çocukluğundan bu yana Galatasaray’ı tuttuğunu belirten Sarıgöllü fanatik taraftar 40 yaşındaki İbrahim Yılmaz, "Ben, yıllardır Galatasaray’ı tutmaktayım. Bu yıl inşallah 21. Lig şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Bu nedenle, bağ evimi ve üzüm bağıma yeni diktiğim 60 adet bağ direklerini sarı-kırmızı renklere boyadım. Bir haftalık çalışmam ile her yer sarı-kırmızı oldu. Sadece boya masrafım oldu. Bağ evimin ön yüzüne Galatasaray amblemi ve Atatürk resmini yaptım. Bağ evimin önüne de Galatasaray bayrağı diktim. Her şey Galatasaray için" dedi.

Sarı kırmızı renklere bürüdüğü bağ evinde ligin son maçı olan Göztepe- Galatasaray karşılaşmasını arkadaşlarıyla birlikte izleyerek şampiyonluğu bağda kutlayacaklarını kaydeden Yılmaz, Galatasaray’ın 21. şampiyonluğunun şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Bağ evini ve bağ direklerini sarı-kırmızı renklere boyanmasının ardından çevrede oldukça dikkat çeken fanatik taraftarın bağ evi ve bağ direkleri görenlerin de dikkatini çekiyor.