Fay kırıklarının üzerindeki Sarıgöl'de çadır kurma eğitimi

Birinci derecede deprem bölgesi olan ve 5 fay kırığının üzerinde bulunan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kızılay tarafından çadır kurma eğitimi verildi.

Sarıgöl İlçe Kızılay koordinatörlüğü ve İzmir Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğünden gelen üç kişilik ekiple, Kızılay gönüllüleri, daire amirleri ve vatandaşlara afet anında çadır kurma eğimi verildi. Sarıgöl Hükumet Konağı önünde uygulamalı olarak yapılan ve anlatılan Kızılay çadırları üç kişilik ekip tarafından her bir detayı tek tek anlatılarak 19 dakikada kuruldu.

Sarıgöl Kızılay Koordinatörü Yusuf Tüfekçi yaptığı açıklamada, Sarıgöl'ün birinci derece deprem kuşağı üzerinde olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Kızılay Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğü olarak Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde İzmir Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğünden gelen 3 kişilik ekiple çadır kurma eğitimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sarıgöl, 5 tane fay kırığının üzerinde oturmaktadır. Özellikle depremin ne zaman olacağı belli değildir. Çadır kurma eğitiminin önemini halkımıza anlattık ve çadır kurumunu uygulamalı olarak göstermiş olduk. Çadırlarımız 16 metrekarelik aile çadırları. Kızılay'ın kendi üretmiş olduğu çadırlar. Afet anında lojistik depolardan gelmek suretiyle yerleştiriliyor. Çadırda 5 kişilik bir aile rahatlıkla oturabiliyor. Çadırımız 4-5 dakika içinde kurulabiliyor.”