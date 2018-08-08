Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 17:01

Fedakar müdür görev yaptığı okulu yeniledi

Manisa’nın Selendi ilçesinde görev yapan okul müdürü, yaz tatilinde fedakarlık göstererek okuldaki eksikleri giderdi.

Fedakar müdür görev yaptığı okulu yeniledi

08 Ağustos 2018 17:01


Manisa’nın Selendi ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür olarak görev yapan Mustafa Dede, fedakarlık örneği gösterdi. Yaz tatili dolayısıyla kapalı olan okuldaki eksikleri gidermek için işe koyulan Dede, önce 28 derslikli okulun eksiklerini belirledi. Eksiklerin belirlenmesinin ardından Dede, okuldaki masa ve sandalyeleri kendi imkanlarıyla onardı. Masaları yeni alınmış gibi onaran Dede, çocukların daha sağlıklı ortamda ders görmesini istediğini belirterek her şeyi devlet beklememek gerektiğini söyledi. Dede, "Elimizden geldiğinde kendi yapabileceklerimizi yapmamız lazım. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve şeffaf bir ortamda eğitime başlaması için çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.


Okul Müdürü Dede çalışmalarda kendisine destek olan Müdür Yardımcıları Murat Başer, Beytulah Bayram ve personeline teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç