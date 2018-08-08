Fedakar müdür görev yaptığı okulu yeniledi

Manisa’nın Selendi ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür olarak görev yapan Mustafa Dede, fedakarlık örneği gösterdi. Yaz tatili dolayısıyla kapalı olan okuldaki eksikleri gidermek için işe koyulan Dede, önce 28 derslikli okulun eksiklerini belirledi. Eksiklerin belirlenmesinin ardından Dede, okuldaki masa ve sandalyeleri kendi imkanlarıyla onardı. Masaları yeni alınmış gibi onaran Dede, çocukların daha sağlıklı ortamda ders görmesini istediğini belirterek her şeyi devlet beklememek gerektiğini söyledi. Dede, "Elimizden geldiğinde kendi yapabileceklerimizi yapmamız lazım. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve şeffaf bir ortamda eğitime başlaması için çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Okul Müdürü Dede çalışmalarda kendisine destek olan Müdür Yardımcıları Murat Başer, Beytulah Bayram ve personeline teşekkür etti.