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Federasyon başkanından Manisa'da fotoğraf sunumu

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından her ay gerçekleştirilen ‘Ustalarla söyleşiler’ programının bu ayki konuğu, Türkiye Fotoğraf Federasyonu Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü öğretim görevlisi Doç.

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından her ay gerçekleştirilen ‘Ustalarla söyleşiler' programının bu ayki konuğu, Türkiye Fotoğraf Federasyonu Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir oldu.


Kurulduğu günden beri gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerle Manisa'da adını duyuran Manisa Fotoğraf Derneği, fotoğraf eğitimleri, gezileri, projeleri ve sergilerinin yanı sıra her ay Kabak tekkesinde düzenlediği Ustalarla Söyleşiler programıyla da fotoğraf severleri, fotoğraf sanatçılarıyla bira araya getiriyor. Derneğin bu ayki konuğu Türkiye Fotoğraf Federasyonu Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir oldu.


Kabak Tekkesi'nde gerçekleştirilen söyleşiye dernek üyeleri ve fotoğraf severler katıldı. Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir'in ‘Teknolojik gelişim ve Toplumsal Değişim Çağında Fotoğraf Sanatı' başlıklı söyleşisinin ardından sanatçının 40 ülkeyi seyahat ederek oluşturduğu projesi ‘Fotoğraf ve Hikayeler' fotoğraf sunumu, Srebrenica Soykırımını konu alan fotoğraf projesi ‘Srebrenica'yı Unutma' fotoğraf sunumu ve dünyanın en ilginç kabileleri olan ‘Kuzey Tayland Dağ Kabileleri' fotoğraf sunumu; davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Yaklaşık 4 saat süren etkinlik sonunda Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) Başkanı Nazmi Çaykara tarafından Özdemir'e teşekkür plaketi takdim edildi.

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