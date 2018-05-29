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29 Mayıs 2018 16:56

Felaketin eşiğinden döndüler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kavak ağacına düşen yıldırım sonrası ağacın çevresindeki 4 evde bulunan elektronik cihazlar arızalandı.

Felaketin eşiğinden döndüler

29 Mayıs 2018 16:56


Manisa’nın Alaşehir ilçesi Erenköy Mahallesi Tolaz Deresi Mevkii’nde dün gece saat 21.00 sularında kavak ağacına düşen yıldırım, yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan 4 evde bulunan elektronik cihazların bozulmasına neden oldu. Yıldırım düşmesi sonucu yaklaşık 20 metre uzunluğundaki kavak ağacının tepesi ve dalları kırılırken, ağacın hemen yanındaki telefon direğinin de tepesi yarıldı.


Yaşadıkları korku dolu anlatan anlatan mahalle sakinlerinden Ali Yağız şunları söyledi: "Dün akşam saat 21.00 sularında şiddetli yağış vardı, elektrikler kesildi, gök gürlemesiyle birlikte yaklaşık 50 metre uzağımızda bir alev topağı oluştu. Evlerimiz sarsıldı, deprem oluyor sandık, sonra gidip baktığımızda, bir koku ve kavak ağacının dallarının kırıldığını gördük. Sabah ilgili kuruma telefon ettik, elektrikler tamir edildi. Ancak televizyonlar çalışmıyordu. Tamirci çağırdık, televizyonlar ve elektronik cihazlar yanmış. Su pompasının saati yanmış, sokak lambalarının ampulleri patlamış, evlerimizdeki ampuller patlamış".


Yağmurla birlikte elektriklerin kesildiğini anlatan Cemile Yağız ise "Elektrikler kesildi, bir sarsıntı oldu, deprem oluyor sandık, korktuk. Sabah yetkililer geldi, elektrikleri tamir ettiler, ancak televizyon, uydu alıcısı yanmış. Ampuller patlamış, Allah’tan kendimize bir şey olmadı, evlerimizin üzerine de düşebilirdi, buna şükür" dedi.




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