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19 Mayıs 2018 22:02

Felçli adamın imza için PTT’ye getirildiği iddiasıyla ilgili açıklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde felçli bir kişinin PTT’ye imza için getirildiği iddiasıyla ilgili Turgutlu PTT Merkez Müdürü İbrahim Pekbilgili yaptığı açıklamada, "Yakınları tarafından kişinin engelli olduğu işyerimize gelemeyecek durumda olduğu konusunda ne merkez müdürüne ne de diğer hiçbir personelimize bilgi verilmemiştir" denildi.

Felçli adamın imza için PTT’ye getirildiği iddiasıyla ilgili açıklama

19 Mayıs 2018 22:02


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde felçli ve yaşlı bir adamın imza verebilmek için PTT Müdürlüğünde götürüldüğü anların sosyal medya üzerinden paylaşılması tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde felçli şahsın imza atması için postaneye getirildiği iddia edilmişti. Turgutlu PTT Merkez Müdürü İbrahim Pekbilgili konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Pekbilgili, "İlçemiz Sarıbey Mahallesinde ikamet etmekte olan ve müdürlüğümüzden kendisine verilen PTTmatik kartı ile BAĞKUR maaşı da Fevzi Erol isimli vatandaşımızın yakınları tarafından gişelerimize müracaat edilerek 5 bin TL kredi çekmek istedikleri gişede görevli personelimizin de kredi çekmek için bizzat kendisinin gelmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ancak yakınları tarafından kişinin engelli olduğu işyerimize gelemeyecek durumda olduğu konusunda ne merkez müdürüne ne de diğer hiçbir personelimize bilgi verilmemiştir. Kişi yakınları tarafından müdürlüğümüz personellerinin bilgisi dışında işyerimize getirilerek kendisine de kredi kullandırımı konusunda mevzuat ile ilgili bilgi verilerek talep ettiği 5 bin TL kredi 18/05/2018 tarihinde kendisine ödenmiştir. Kredi verilmesi esnasında ne kendisinin nede yakınlarının bu konuda merkez müdürü de dahil hiçbir personelimize bir yakınması olmamış, kendisine krediyi ödeyen personelimize teşekkür ederek işyerimizden ayrılmıştır" denildi.




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