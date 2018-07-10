Felçli sokak hayvanları için umut

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde kurulan Felçli Yaşam Birimi çeşitli nedenlerle sakatlanan ve hareket kısıtlığı yaşanan sokak hayvanları için umut oldu. Açılan birimde bir yandan hayvanların bakım ve tedavileri yapılırken diğer yandan da fizik tedavi yöntemleriyle özel yürüteçler vasıtasıyla hayvanlar yeniden koşabilmenin ve yürümenin özgürlüğünü yaşıyor.

Birime gelen hayvanların tamamı trafik kazası ya da silahlı yaralama sonucu felçli hayvanlar olduğunu kaydeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Manisa Büyükşehir Merkezi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi olarak felçli hayvanlarımıza yönelik yeni bir uygulama hayata geçirdik. Bu kapsamda özel tavanla kaplanmış ve üstü özel sandviç panelle kaplanmış bir felçli yaşam birimi oluşturduk. Bugün itibariyle 8 felçli hayvanımıza hizmet vermekteyiz. Buraya gelen hayvanların tamamı trafik kazası ya da silahlı yaralama sonucu felç geçiren hayvanlardır. Bu hayvanlarımıza tıbbi tedavilerinin yanında fiziksel olarak yürüteçlerle tekrar eski hallerine kavuşmalarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda tıbbı tedavileri yatak yaraları aynı insanda olduğu gibi bası yarası gibi yaraların oluşmasını önlemek adına gün içerisinde yürümeyenlere pozisyon vererek, yürümeyenlere de yürüteç takarak bası yaralarını azaltmaya yönelik çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Barınak hakkında da bilgi veren Akbaş, “Bunun haricinde barınağımızda 218 adet köpek var. Tedavi hizmeti verdiğimiz 80’e yakın kedimiz var. İlçe belediyelerinin toplama ekipleri yardımıyla buraya getirilen hayvanlar öncelikle tedavi sürecinden geçiyor. Daha sonra kısırlaştırılması gerekenleri kısırlaştırıyoruz. Manisabel.tr adresi üzerinden bir sahiplenme sayfamız var. Sahiplendirebildiğimiz kadar hayvanı sahiplendirmek istiyoruz. Hayvanların sıcak yuvalarını olmasını istiyoruz. Sahiplendiremediğimiz hayvanları ilçe belediyeleri vasıtası ile doğal ortamlarına 5199 sayılı kanun gereği bırakmak durumundayız" diye konuştu.

"Biz burada hayvanları hapsetmiyoruz"

"Hayvan bakım ve tedavi merkezleri hayvanların hapsedileceği yerler değildir" diye Akbaş şunları söyledi:

"Çünkü toplumda böyle bir algı var. Bunu da aşmamız gerekiyor. Bakım merkezleri hayvanın bakım, tedavi ve kısırlaştırmasının yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılmasına yönelik bir süreç. Biz burada hayvanları hapsetmiyoruz. Tedavileri bittikten sonra aynı insanlar gibi onların da doğal alanlarında yaşama hakları var. Bu zaten kanunla da belirtilmiştir. Sahiplendirebildiklerimizi sahiplendiriyoruz, sahiplendiremediklerimizi de doğal ortamına bırakmak durumundayız. Üzülerek takip ettiğimiz bir durum bu da. Ölümlerle sonuçlanabilen, ya da yaralanmalarla, hayvan sakatlanmalarıyla sonuçlanabilen bir süreç. Biz bunun çözümünün eğitim olduğuna inanıyoruz. Burası başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın ziyaretlerine açık. Biz vatandaşlarımızın burayı gelip görmelerini istiyoruz. Aile ortamında olmak üzere bizde burada onları aşılayalım, dolayısıyla hayvanlarında bu doğada yaşama hakkının olduğunu elbette ki onlarda bileceklerdir. İyi bir eğitim sürecinden sonra bu kötü davranışların ortadan kalkacağına inanıyorum.”