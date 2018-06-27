’Ferah hastalar sağlıklı hayatlar’ projesine ZEKA’dan destek

Proje sayesinde etkin, güvenilir, güncel yara bakımı yaklaşımıyla tüm Manisa ve ilçelerindeki hastanelerde yatan hastaların yara bakımları da standardize edilmiş olacak.

Zafer Kalkınma Ajansı ile Merkezefendi Devlet Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile proje yürürlüğe girdi. Proje sayesinde etkin, güvenilir, güncel yara bakımı yaklaşımıyla tüm Manisa ve ilçelerindeki hastanelerde yatan hastaların yara bakımları da standart bir hale getirilmiş olacak.

Merkezefendi Devlet Hastanesinde uygulanmaya başlayan proje ile 34 sağlık personeline Uzman Hemşire Halime Aydın tarafından 3 gün boyunca günde 6 saat olmak üzere toplamda 18 saat ’Yara bakımında Multidisipliner yaklaşımlar’ ve ’Literatürdeki en son yarı bakımı tedavileri’ eğitimlerinin verilmesine başlandı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada projenin amacıyla ilgili şu bilgilere yer verildi: “Ülkemizde artan yaşlı nüfusla birlikte kronik hastalıkların tedavisine çözüm bulunmakta. Ancak felç, Alzheimer gibi kronik hastalıklar sonucu yatağa bağımlı hale gelen hastalarda oluşan yara yerleri ve bunların tedavisi çok önemlidir. Dikkatli ve özenli tedavisi yapılmayan yaralar hastalarda hem enfeksiyon yatkınlığını artırmakta hem de hastanede kalış süresini uzatmaktadır. Bu proje ile sağlık personeline eğitim vererek bu tedavi sürecini daha iyi hale getirmek istiyoruz. Etkin, güvenilir, güncel yara bakımı yaklaşımıyla tüm ilimiz ve ilçelerinde hastanelerimizdeki yatan hastalarımıza yara bakımını standardize etmektir.”