Festivalin simgesi için 1 ton üzüm kullanıldı

Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivalinin simgesi olan üzüm salkımı figürünün yapımı için yaklaşık 1 ton üzüm kullanıldı.

Sarıgöl Belediyesi tarafından 12. Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali, bugün başlayacak. 9 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek festival kapsamında 1 ton üzüm kullanılarak üzüm salkımı figürü oluşturuldu. Sarıgöl Belediyesinin önündeki havuzun kenarına yapılan üzüm salkımı figürü ekipler tarafından yaklaşık 5 saatte tamamlandı. İlçenin sembolü olan sultaniye üzüm salkımı figürünün yapılası için bir ton yaş üzüm kullanıldığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Üzüm bizim her şeyimiz. Ovamızdaki üreticiler üzümle yatıp, üzümle kalkmakta. Festivalimizin sembolü olan Sultaniye üzüm için bu yıl bir ton yaş üzüm salkımı figürün çevresine salkım salkım konularak dört metrelik figür ortaya çıktı. Gece de ışıkla desteklenerek güzel bir görsel ortaya oluşturuyor" dedi.

Bu yıl festivalin 12.’sini düzenlediklerini söyleyen Selçuk, "Festivalimiz 7-8-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İlk gün il ve ilçe dışından gelen esnaflarımız stantlarını açacak. Akşam da Ankaralı Serpil ve Hüseyin Kağıt tarafından Ankara gecesi düzenlenecek. Diğer günlerde çeşitli etkinlikler ve konserlerimiz olacak" dedi.