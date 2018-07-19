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19 Temmuz 2018 15:39

Fevzi Çakmak Taziye Evi’nde çalışmalar sürüyor

Yunusemre Belediyesinin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hayata geçirdiği kültür ve taziye evi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Fevzi Çakmak Taziye Evi’nde çalışmalar sürüyor

19 Temmuz 2018 15:39


Yunusemre Belediyesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ne kültür ve taziye evi kazandırıyor. İnşaatın başladığı alanda AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ile beraber incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahallelinin en büyük taleplerinden biri olan kültür ve taziye evini en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını aktaran Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallemizde vatandaşların en büyük taleplerinden biri olan kültür ve taziye evi projemizin startını verdik. Ekiplerimiz alanda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız projeyle ilçemize güzel bir kültür ve taziye evi daha kazandıracağız” diye konuştu.


Mareşal Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi projesinin içerisinde 970 metrekarelik toplam inşaat alanı bulunuyor. İki katlı inşa edilecek binanın içerisinde 110 metrekarelik taziye salonu, kadınlara yönelik spor salonu, hem alt hem de üst katta mescit, üst katta 6 derslik, çocuk odası ve oturma salonları bulunuyor.




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