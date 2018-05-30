FIFA’dan Manisaspor’u küme düşürme sinyali

Son yıllardaki sezonlarda maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ve bu yıl TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan G. Manisaspor’a FIFA Disiplin Komitesi’nden şok bir mesaj gönderildi. Komite, 28 Mayıs’ta Manisaspor Kulübü’ne gönderdiği yazıda, "18 Haziran’a kadar Makukula’ya ödeme yapılmazsa veya yeni ödeme planı ile ilgili bir anlaşma yazısı gönderilmezse, 29 Haziran tarihinde yapacağımız FIFA Disiplin Kurulu toplantısında, kulübün küme düşürülüp düşürülmeyeceğini karara bağlayacağız" denildi.

2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında siyah-beyazlı takımda forma giyen Ariza Makukula’nın dosyası için geçtiğimiz sezon toplamda 12 puanı silinen G.Manisaspor, faizlerle birlikte yaklaşık 1.9 milyon Euro’luk borcu ödeyemezse 2. Lig’e başlamadan 3. Lig’e düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

"Makukula’nın avukatlarıyla görüşmelerimiz sürüyor"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan G.Manisaspor Başkanı Gökay Budak, “Makukula’nın avukatlarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Şu an için olumsuz bir şey yok. Takımı düşürmemek için kaynakları oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Manisalı sanayici ve iş adamlarından, belediyelerden şehrin takımı için destek bekliyoruz. Ben tek başıma mücadele etmeye çalışıyorum. Manisa’nın büyüklerini Manisaspor’u kurtarmak için bekliyoruz. Çok büyük rakamlar değil. Kulübü ayakta tutmamız gerekiyor. Transfer yasağını açmaya çalışıyoruz. Yeni gelecek oyuncularımız var. Düştüğümüz gibi çıkmaya bakıyoruz. Ondan sonra paralarını vereceğimizi söylüyoruz. Borcu taksitlendirip, önlerine bir ödeme tablosu sunup dosyayı FIFA’dan geri çekmelerini sağlayacağız. 10 sene önceki sıkıntıların ceremesini çekiyoruz. Her ay şeffaf olarak gelen giden ödemeleri açıklıyoruz. Benim başkanlık telaşım veya merakım yok. Ben kulübün önünü açmak için kongre kararı aldım. Birileri gelsin, bir oluşum olsun, bir şekilde burayı toparlayacağını söyleyen güvenilir biri gelsin, ben kulübün önünden geçmem. Gerçekten bunu yapabileceğine inandığımız birilerinin gelmesi lazım. Böyle 2 gün gazetede reklam yapacak, 2 gün sosyal medyada görünecek insanlara ben burayı bırakamam. Altyapımızda 400 tane çocuk var. Bu işin şakası yok” dedi.