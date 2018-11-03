Filede Ege derbisi

Filede Salihli Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor yarın (4 Kasım Pazar Günü) Celal Atik Spor Salonu'nda Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip deplasmanda konuk olacağı güçlü rakibini yenerek ligdeki 2. galibiyetini almak istiyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Manisa ekibi Salihli Belediyespor ve İzmir ekibi Büyükşehir Belediyespor ligin 6'ncı haftasında yarın karşılaşacak. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma ise saat 18.00'da başlayacak.

Kürşad Çetin yönetimindeki Yeşil-beyazlı ekip, Ege derbisinde deplasmanda konuk olacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u yenerek, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Karşılaşma öncesi ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyespor grupta 11 puanla 4. sırada yer alırken, Salihli Belediyespor ise 4 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligin 6'ıncı Hafta maç programı ise şu şekilde; Sarıyer Belediyespor - Özateş, Bahçelievler Voleybol - Balıkesir DSİ, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt - Mehmet Erdem Marmara Akademi, İzmir Büyükşehir Belediyespor - Salihli Belediyespor, Rota Koleji - Büyükçekmece Voleybol Akademi, Sakarya Gelişim Spor - Karşıyaka