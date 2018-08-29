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29 Ağustos 2018 10:54

Filenin sultanlarından şampiyonluk sözü

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.

Filenin sultanlarından şampiyonluk sözü

29 Ağustos 2018 10:54

Ligi’nde Manisa’yı tek ekip olarak temsil edecek olan Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret ederek, şampiyonluk sözü verdi.


Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Baş Anterenör Kürşad Çetin, yardımcı antrenörler Murat Benekli, Burak Girişgün ve Çağlar Çiftçioğlu’nun da yer aldığı ziyarette konuşan takım kaptanı Burcu Bircan Evin, “Salihli’de olmaktan son derece mutluyuz. Lig boyunca çok çalışarak, sizlerin bizlere olan güvenini ve inancını boşa çıkarmayacağız” dedi.


Ziyaretlerinden dolayı voleybolculara ve teknik ekibe teşekkür eden Başkan Kayda, “Öncelikle Salihli’ye hoş geldiniz. Salihli sporu seviyor, sizlerin de bu anlamda emeği olacak. Genç bir kadro oluştu. Bu kadronun iyi bir ekip çalışması ile başarı olacağına inanıyorum. Hepinize sakatlıkların yaşanmadığı, başarılarla dolu iyi bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.




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