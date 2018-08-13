Firari düve bir yıl sonra ortaya çıktı

Kaçak düveyi, müşterisine geçen yıl 6 bin 650 TL’ye satan besicisi cep telefonuyla görüntüledi.

İlginç olay geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki canlı hayvan borsasında meydana geldi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Celal Ö. isimli bir vatandaş, canlı hayvan borsasından 6 bin 650 liraya düve aldı. Celal Ö. büyük pazarlık sonucu üretici Aytaç Karagülle’den aldığı kurbanlığı kesimhaneye götürürken elinden kaçırdı. Peşine düşülen düve, Spil Dağı yamaçlarında izini kaybettirdi. Günlerce aranan düveden hiçbir iz bulunamadı. Aradan geçen bir yılın ardından yine Kurban Bayramı için Ardahan’ın Göle ilçesinden kurbanlık satışı yapmak üzere Manisa’ya gelen kaçak düvenin besicisi Aytaç Karagülle, geçtiğimiz gece canlı hayvan borsasının da yer aldığı Spil Dağı yamacında firari düveyi gördü. Sahiplerinin dahi unuttuğu düve, besici Karagülle tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Su içmek için canlı hayvan borsasına indiği tahmin edilen düve yakalanacağı sırada tekrar kaçarak dağda izini kaybettirdi. Besici Aytaç Karagülle, düveyi sattığı Celal Ö.’ye durumu haber vererek, düvenin tekrar canlı hayvan borsasına ineceğini ve tuzak kurarak yakalanabileceğini belirtti.

Düveyi yakalayacaklarından emin olduğunu belirten besici Aytaç Karagülle, düvenin kaçış sürecini şöyle anlattı:

"Ardahan Göle Kutluca köyünden Manisamıza kurban getirdik. Geçen sene müşterimize bir hayvan sattık. Parasını aldık. Onlar kesim yerine götürüp hayvanı kesmeye çalışırken kaçırdılar. Hayvanı bir ay boyunca Manisa Canlı Hayvan Borsası’nın üst taraflarındaki dağlık alanda aradılar. Hayvanı yakalayamadılar. Daha sonra hayvan dağda kaldı. Bunlarda hayvandan ümidini keserek evlerine geldiler. Hayvanın yaşadığını biliyorlar ama yakalayamıyorlardı. 2018 yılında yine aynı yerimize gelerek, kurban borsasına yerleştik. Geldiğim ilk gün dağdan bir şeyin indiğini gördük. Ayı zannettik. Takip ettiğimizde kaçak hayvanımızın olduğunu anladık. Takip 3 gün boyunca sürdü. Hayvan yanımıza suya iniyor. Gerekli izinlerimizi aldık. Hayvanı almaya çalışıyoruz. Hayvan bir senedir Manisa Spil Dağında organik olarak yaşıyor. Hayvanın videosunu çektik. Müşterilerime de haber verdim geldiler. Kaçan hayvanı 2018’de geri döndü. Dağlık alan su olmadığından dolayı gece 2 ile 4 saatleri arasında yanımıza su içmeye iniyor. Buna tuzak ayarlayıp tutarak müşterilerimize teslim edeceğiz."