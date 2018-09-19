Fomenko: "Her iki takımın da yüzde 50'ye yüzde 50 şansı vardır"

Krasnodar Teknik Sorumlusu Oleg Fomenko, UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Akhisarspor'un ligdeki pozisyonu çok şey belirtmiyor. Geçen seneki aldıkları 2 kupa takımın gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Akhisarspor'un konuğu olacak olan Rusya ekibi Krasnodar'da teknik sorumlu Oleg Fomenko ve takım kaptanı Aleksandr Martynovich basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Fomenko, "Maçtan önce bir yorum yapmak her zaman doğru olmaz. Her iki takımın da yüzde 50'ye yüzde 50 şansı vardır. Kazanan yarın sahada belli olacaktır. Rakibimizin bir çok maçını izledik. Analiz yapma şansımız oldu. Ligdeki pozisyonları çok şey belirtmiyor. Geçen seneki aldıkları 2 kupa takımın gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Akhisarspor'da teknik direktör boşluğunun kendilerine bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Fomenko, "Takımın antrenör değişikliği yapmasının bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum. Hatta bazen bu değişiklikler futbolculara motivasyon bile katabiliyor" diye konuştu.

Taraftar baskısından çekinip çekinmedikleri konusundaki soruya yanıt veren takım kaptanı Aleksandr Martynovich ise "Futbolcular adına söylemek gerekiyorsa tamamen dolu statta oynamak çok daha iyi. Güzel atmosfer oluyor. Zaten ilk 5 dakikadan sonra onu fark etmemeye başlıyorsunuz. Yarın güzel bir maç olmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftar baskısıyla ilgili soruya teknik sorumlu Fomenko da şu cevabı verdi: "Tamamen dolu statta oynamak her zaman güzeldir. Biz daha önce Türk taraftarlarına karşı Fenerbahçe ile oynadık. Taraftarların baskısını biliyoruz. Rakibimizin zayıf ve güçlü yönlerini analiz ettik. Yarın da bunu maçta göreceğiz"

"Herkes bu maça hazır durumda"

Grup hakkında değerlendirmelerde bulunan Fomenko, "Turnuvada göreceğiz kimin ne hak ettiğini. Bir Sevilla takımı var güçlü olarak geri kalan takımlar birbirine daha benzer güce sahip. Turnuva sonunda bunu daha iyi göreceğiz. Psikolojik olarak herkes iyi durumda. Rusya liginde 6 maç oynadık. Herkes bu maça hazır durumda" diye konuştu.