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24 Haziran 2017 10:46

Forum Magnesia 5. yıl kutlamalarına hazırlanıyor

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 5.

Forum Magnesia 5. yıl kutlamalarına hazırlanıyor

24 Haziran 2017 10:46

yıl kutlamaları kapsamında konser verecek sanatçıyı sosyal medya üzerinde düzenlediği ankette Manisalıların oylamasına sunuyor.


Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 5. yıl kutlamalarına hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında bir dizi etkinlikle beraber konser düzenleyecek olan alışveriş merkezi, konser verecek sanatçıyı da sosyal medya üzerinden Manisalıların oylamasına sundu. Alışveriş merkezi, sosyal medyada yapılacak anket çalışmasıyla misafirlerine, belirlenen beş sanatçı arasından seçim yapma şansı sunarak ankette en çok yorumu alan sanatçıyı misafirleriyle buluşturacak. Buray, Cem Belevi, Derya Uluğ, Sinan Akçıl ve Yusuf Güney’in oylanacağı anketin sonunda, 5. yıl etkinlikleri Manisalıların en çok sevdiği şarkıcıyla kutlanacak.




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