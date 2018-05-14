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14 Mayıs 2018 12:52

Forum Magnesia Ramazan’a hazır

Manisa’nın en önemli çekim merkezlerinden biri olan Forum Magnesia, bu yıl da Ramazan ayına özel dolu dolu bir program hazırladı.

Forum Magnesia Ramazan’a hazır

14 Mayıs 2018 12:52

Geleneksel ikramlardan dinletilere, semazen gösterilerinden gölge oyunlarına Ramazan’ın her gününün dolu dolu geçeceği Forum Magnesia kapanış saatini de bir ay boyunca 23:00 olarak belirledi.


Ramazan ayının tüm değerlerini keyifli programı kapsamında ziyaretçilerine dolu dolu yaşatmak isteyen Forum Magnesia, bir ay boyunca kapanış saatini 22.00 yerine 23.00 olarak açıkladı. Hazırlanan özel programda Osmanlı Macuncusu, pamuk şekerci ve Osmanlı şerbeti ikramlarının yanı sıra semazen gösterileri, fasıl dinletisi ve Hacivat-Karagöz gölge oyunu da ziyaretçilerle buluşacak. Ramazan boyunca minik misafirlerini de ihmal etmeyen alışveriş merkezi, her pazar çocuklara özel gerçekleştirilecek Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu, eski Ramazan geleneklerini interaktif bir uygulamayla miniklere aktaracak.




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