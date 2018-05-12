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12 Mayıs 2018 16:54

Forum Magnesia’da yönetimi anneler ele aldı

Manisa’nın en önemli çekim merkezlerinden biri olan Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, Anneler Günü’ne özel kısa film hazırladı.

Forum Magnesia’da yönetimi anneler ele aldı

12 Mayıs 2018 16:54

Alışveriş merkezinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan filmde, bir günlüğüne alışveriş merkezinin yönetimine geçen annelerin maceraları konu alınıyor.


Forum Magnesia AVM’nin Anneler Günü’ne özel hazırladığı kısa film sosyal medyada büyük beğeni topladı. Anneler Günü’ne özel hazırlanan filmde,


annelere alışveriş merkezinin yönetimi emanet ediliyor. Kendilerine özgü tarzları, yerinde müdahaleleri ve etkin yönetim becerileriyle annelerin yönetim anlayışı izleyenlerden de tam not aldı. Dün itibariyle alışveriş merkezinin tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı tarafından izlendi.




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