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25 Aralık 2017 11:18

Forum Magnesia’dan ziyaretçilerine yılbaşı hediyesi

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, düzenlediği “Hediye Kabini” isimli kampanyayla yılbaşı alışverişi yapacak ziyaretçilere binlerce sürpriz hediye kazanma şansı tanıyor.

Forum Magnesia’dan ziyaretçilerine yılbaşı hediyesi

25 Aralık 2017 11:18


Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, "Hediye Kabini" isimli kampanya düzenledi. Alışveriş merkezinden yılbaşı alışverişi yapan herkes, "Hediye Kabini"ne girerek binlerce sürpriz hediye kazanma şansı yakalayacak. 25 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında, aynı gün içinde tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler, Hediye Kabini’nde uçuşan hediye çeklerini yakalamak üzere kabine girebilecek. Forum Magnesia’nın yılbaşı alışverişine eğlence katan Hediye Kabini’nde yemek çeklerinden son model telefonlara, küçük ev aletlerinden oyun konsollarına dek birbirinden güzel hediyeleri anında kazanmak mümkün olacak.




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