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21 Haziran 2017 11:36

Forum Magnesia’nın Robotik Yarışması’na miniklerden yoğun ilgi

Manisa’nın en önemli çekim noktalarından biri olan Forum Magnesia AVM’nin Babalar Günü’ne özel gerçekleştirdiği yarışmada, kazananlara 150 TL’ye varan hediye çekleri verildi.

Forum Magnesia’nın Robotik Yarışması’na miniklerden yoğun ilgi

21 Haziran 2017 11:36


Robotime Bilim Akademisi ile Forum Magnesia’nın Babalar Günü’ne özel gerçekleştirdiği Robotik Yarışması, minik ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 7-15 yaş aralığında düzenlenen yarışmada aileler önce birlikte onlara verilen parçaları birleştirerek robot yaptılar ardından yaptıkları robotları birbirleriyle yarıştırdılar. Heyecan ile sona eren yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan aile ve çocuklara hediye çeki ve lego setleri hediye edildi. Forum Magnesia, yoğun ilgi nedeniyle ilerleyen dönemde Robotik Yarışması’nı bir kez daha gerçekleştirecek.




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