Forum Magnesia’nın Robotik Yarışması’na miniklerden yoğun ilgi

Robotime Bilim Akademisi ile Forum Magnesia’nın Babalar Günü’ne özel gerçekleştirdiği Robotik Yarışması, minik ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 7-15 yaş aralığında düzenlenen yarışmada aileler önce birlikte onlara verilen parçaları birleştirerek robot yaptılar ardından yaptıkları robotları birbirleriyle yarıştırdılar. Heyecan ile sona eren yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan aile ve çocuklara hediye çeki ve lego setleri hediye edildi. Forum Magnesia, yoğun ilgi nedeniyle ilerleyen dönemde Robotik Yarışması’nı bir kez daha gerçekleştirecek.