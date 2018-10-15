Fotomaraton sona erdi, ödüller sahiplerini buldu

Salihli Belediyesi ve kısa adı SALFOD olan Salihli Fotoğraf Derneği İşbirliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve 4 gün süren Fotomaraton günleri ödül töreni ile son buldu. Salihli için önemli bir görsel arşiv niteliği taşıyacak olan fotoğrafların elde edildiği yarışmanın ödül töreni ise Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

İnsanlık tarihinden pek çok izler taşıyan, tarih ve turizm kenti güzel Salihli'nin fotoğraflarla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, fotoğraf arşivini zenginleştirerek gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen fotomaratonda dereceye giren fotoğraf sahipleri, ödüllerine kavuştu. Türkiye genelindeki tüm fotoğraf sanatçılarına açık olan ve 2 bin 500 TL'lik ödülün bulunduğu yarışmada jüri üyeleri, 555 fotoğraf arasından dereceye girenleri ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafları belirledi. Salihli'nin yanı sıra birçok şehirden fotoğraf sanatçılarının katıldığı fotomaratonda, belirlenen güzergahlarda çekilen fotoğraflar, Yrd. Doç. Dr. Alaattin Kanlıoğlu, Hüsnü Demirel, Levent Yavuz, Nadire Günday'dan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Fotomaratonda başarı ödülü; Çağrı Selek, Mevlüt Cesur Öcal-Okyar Atilla, Salihli Belediyesi Özel Ödül; Emel Güley, SALFOD Mansiyon; Burhan Kaçar, Salihli Belediyesi Mansiyon; Songül Çelik, SALFOD Satın Alma;Ali Aslan, Çağrı Selek, Ediz Han Eren, Sakine Ayyıldız, Salihli Belediyesi Satın Alma;Aliye Enginsu, Ayşegül Kurt, Deniz Şengül, Halil İbrahim Şentürk, Nilgün Altıntaş, Okyar Atilla'ya verildi.

Sergileme'de ise Ali Altın, Ayşe Sevi, Çağrı Selek, Deniz Şengül, Emel Güley, Erdal Sarıtaş, Gazi Aydın, Hakan Kırcalı, Mehmet Altınay, Mehmet Yılmaz, Nevin Shefka, Recep Burcak, Sakine Ayyıldız, Seçkin Yenici, Serkan Özyılmaz, Sibel İnceler, Ufuk Salur ve Ufuk Turpcan yer aldı.

Ödül Törenine, başta Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salfod Başkanı Mustafa Dönmez ve üyeleri, Güven Turizm Yönetimim Kurulu Başkanı Ahmet Manav, jüri üyeleri ve yarışmacılar katıldı.