G. Manisaspor ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık’ta başlayacak

Lig’de mücadele eden Grandmedical Manisaspor’un ligin ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık tarihinde Tarık Almış Spor Tesislerinde başlayacağı bildirildi.

Ligin 17. haftasında kendi evinde Balıkesirspor Baltok’u 3-1 yenerek ilk yarıyı moralli kapatan G. Manisaspor karşılaşmanın ardından izne çıktı. Ligin ilk yarısını 9 puanı silindikten sonra 11 puanla 17. sırada tamamlayan G. Manisaspor, 2017-2018 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık Cuma günü saat 16.00’da Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek antrenman ile başlayacak. G. Manisaspor ligin ilk devresinde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.