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25 Aralık 2017 16:07

G. Manisaspor ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık’ta başlayacak

TFF 1.

G. Manisaspor ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık’ta başlayacak

25 Aralık 2017 16:07

Lig’de mücadele eden Grandmedical Manisaspor’un ligin ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık tarihinde Tarık Almış Spor Tesislerinde başlayacağı bildirildi.


Ligin 17. haftasında kendi evinde Balıkesirspor Baltok’u 3-1 yenerek ilk yarıyı moralli kapatan G. Manisaspor karşılaşmanın ardından izne çıktı. Ligin ilk yarısını 9 puanı silindikten sonra 11 puanla 17. sırada tamamlayan G. Manisaspor, 2017-2018 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık Cuma günü saat 16.00’da Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek antrenman ile başlayacak. G. Manisaspor ligin ilk devresinde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.




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