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03 Haziran 2018 15:08

G. Manisaspor olağan kongresi 10 Haziran’a ertelendi

Grandmedical Manisaspor’da bugün yapılması planlanan olağan genel kurul yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine 10 Haziran Pazar gününe ertelendi.

G. Manisaspor olağan kongresi 10 Haziran’a ertelendi

03 Haziran 2018 15:08


Son dönemlerde maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ve bu yıl TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan G. Manisaspor’un bugün yapılması kararlaştırılan genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri’nde saat 14.00’te başlaması gereken Manisaspor kongresi, üye çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle 10 Haziran Pazar gününe ertelendi. Siyah-beyazlılarda Başkan Gökay Budak’ın yanı sıra kongrede Yunus Emre Şahin, Bülent Baygeldi ve Ahmet Çavuş’un aday olması bekleniyor. Yaklaşık 600 üyesi bulunan G. Manisaspor’da kongrenin önümüzdeki hafta aynı yer ve saatte yeterli çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği açıklandı.




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