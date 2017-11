G. Manisaspor’da hedef mutlak galibiyet

Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Elazığspor maçının ardından Adana Demirspor ile çok daha zorlu bir maça çıkacaklarını ve aynı duyguyu sahaya yansıtmaları halinde sahadan galip ayrılacaklarına olan inancını dile getirdi.

Manisaspor 24 Kasım Cuma günü sat 18.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacağı Adana Demirspor karşılaşmasına Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Düz koşu ve kısa paslarla başlayan antrenmanda basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Teknik Direktör Fatih Tekke Elazığspor maçında sahada ortaya konulan duygulu oyunu Adana Demirspor karşısında da vermek istediklerini ve hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu söyledi.

Karşılaşmaya 5 eksikle çıkacaklar

Billal Sebaihi’nin kırmızı kart, Hikmet Balioğlu’nun sarı kart cezalısı, Hüseyin Sevgi, Mustafa Tok ve Atiemwen’in de sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor karşısında yer alamayacağını kaydeden Teknik Direktör Fatih Tekke, “Bu noktadan itibaren ne kadar eksik olduğumuz değil, ne kadar mücadele ettiğimiz çok önemli. Son hafta özellikle içeride beklediğimiz duygulu oyunu oynayabildik ve karşılığını aldık birçok şeye rağmen. Özellikle hakem yönetiminden bahsediyorum. Son 5 maç ve özellikle Elazığspor maçında çok rahatsız oldum. Verilen kararlardan aşırı rahatsız oldum. Ben adil bir yönetim olduğunu düşünmüyorum, rahatsızlığımın nedeni bu. Şöyle bir hisse kapıldım ben 85. dakikada 2-1’i bulmuş olsalar puanımız gidecekti. Biz burada emek sarf ediyoruz bu önemli. Oyuncu kötü oynadığı zaman herkes eleştiriyor, hoca değişiklik yaptığı zaman tutarsa iyi tutmazsa skora yansırsa kötü eleştiriliyor. Dolayısıyla herkesin performansının iyi olması lazım. Özellikle hakem kardeşlerimizin. Özellikle bunu söylüyorum belki yanlış yapıyorum ama bu söylenmeli. Burada ciddi bir mücadele veriliyor ve bu mücadeleyi herkesin görmesi lazım. Bu mücadelede beklenti sadece adalet benim açımdan. Onun haricinde duygulu bir maçtı. Tam istediğimiz seviyede duygulu bir maçtı. Oyuna giren çıkan hemen hemen bütün oyuncularım için aynı şeyi söyleyebilirim ama bu tip maçları aynen tekrar etmeliyiz, bırakmamalıyız bu duyguyu. Bu ligde bu oyun formatlarında özellikle tüm takımlar için de söyleyebilirim bunu futbol oynanmadığından, futbola benzer bir şey oynandığından karşınıza ne çıkacağı belli değil ama bizim bir planımız var her zaman oldu. Bazen bunu iyi uyguladık bazen uygulayamadık. Belli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Bu çok bir mesafe mi? Hayır. Beklentim şu; en azından bu duyguyu ve bu duygulu oyunu sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Disiplin kuruluna sevk edilişini değerlendirdi

TFF tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesini ve Manisaspor’ın aldığı puan silme cezalarını da değerlendiren Tekke şunları söyledi: “Bizim orada canımız çıkıyor ne yapalım, gülelim mi orada? Kendi davranışlarımı orada kontrol ediyorum, ciddi de kontrol ediyorum. O kadar absürt şeyler oluyor ki maçın içinde bu ilk defa değil. Hepiniz görüyorsunuz. Gollerimiz verilmedi, puanlarımız gitti. Bu ligde bir gol yemek, her maç için öyle motivasyonu bozabiliyor, geride gelmek veya yakalandığını hissetmek oyuncu psikolojisi çok önemli. Disiplin Kuruluna sevk etmişler. Bizim penaltımız verilmedi, kimi disiplin kuruluna sevk edeceğiz? Nasıl olacak. Dolayısıyla biz hata yapıyorsak eğer cidden gayri ahlaki bir tutum sergiliyorsa bu kim olursa olsun verilmeli. Ben ne yapmışım mesela? Bağırmışım, sesim gitti doğru. O kadar da bağırmaya hakkımız olsun. Kimseye hakaret ettiğimiz yok ki buradan 4. Hakemi de kutluyorum. 4. hakem o konuda da bize yardımcı oldu. Ama orada bir hakaret olmadı. Her hoca bağırabilir bu önemli çünkü burada verdiğimiz emek önemli. Disiplin kuruluyla ilgili de pek bir şey bilmiyorum yani. Takımımızın aldığı cezayla ilgili olarak da, buraya gelmeden önce durumu, cezayı, puan silmeyi, iç sorunlarla ilgili bir kısmını bilerek sonuçta çözüm için, çözebiliriz diye ve takıma olan güvenimizden, kalitesine olan güvenimizden geldik. En azından şuandaki tabelada olan yerine yakışmıyor. Daha yukarılarda olması lazım benim takımımın. Bunu yapabiliriz evet zor bir karardı bizim için ama hayatımızın her döneminde zor kararlar aldık. Bugün için kazandık mı hep güzel şeylerden konuşuluyor ama şu anda güzel şeylerden konuşmuyoruz. Şu an burada ciddi bir mücadele var. O duyguyu biz yansıtmaya devam edeceğiz. Her antrenmanda yapıyoruz biz bunu, kontrol etmeye çalışıyoruz. Bizim istediğimiz birinden çok yardım değil, olması gereken herkese yapılan yapılsın yeter bizim için ama tabii ki üzücü. Burası Manisa ve bu şehir çok güzel bir şehir. Bu takımın bu ligde kalması gerekiyor. Biz bunun için mücadele edeceğiz sonuna kadar ve biz buna inanıyoruz.”

“Taraftar bu oyunun önemli bir parçası”

Taraftarın takım için önemli olduğuna değinen Tekke, “Taraftar bu oyunun önemli bir parçasıdır. Tepkisi de önemlidir, sevgisi de önemlidir, desteği de önemlidir. Küçük bir sorun oldu, bu olabilir diyorum. O hata yapıldı, ben özür diledim. Benim yaptığım hataya da siz özür dileyebilirseniz o zaman bir takım olabiliriz” diye konuştu.

“Bu maçı kazanmak zorundayız”

Devre sonu için bir puan hedefi olmadığını ve her maçı ayrı düşündüklerini kaydeden Tekke, “Biz maç maç gidiyoruz. Maç bitti, şuan ondan çok daha önemli bir maç var. Zorluk derecesi çok daha fazla olan bir maç var. Bu maçı da kazanmak zorundayız. İnşallah da kazanırız. İyi hazırlandık, beklentim tekrar söylüyorum aynı duyguyla oynarsak özellikle mevkisel olarak bazı çalıştığımız önemli şeyleri sahaya yansıtabilirsek karşılaşacağımızı düşündüğümüz şeylerin karşımıza çıkacağını düşünüyorum ve bunlar olursa inşallah Allah nasip ederse bu olacak” ifadelerini kullandı.