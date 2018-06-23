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23 Haziran 2018 20:01

G. Manisaspor’un rehinli araçları yeniden kulüpte

Grandmedical Manisaspor, geçmiş dönemlerde ödenmeyen borçları nedeniyle rehin tutulan 4 aracını borçlarını ödeyerek yeniden kulübe kazandırdı.

G. Manisaspor’un rehinli araçları yeniden kulüpte

23 Haziran 2018 20:01


Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden birçok oyuncusunu kaybeden ve sıkıntılı günler geçirerek 1. Lig’den 2. Lige düşen G. Manisaspor, kulübe ait olan ancak bugüne kadar ödenmeyen borçlar nedeniyle rehin tutulan 4 aracı Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi ve yönetim kurulunun girişimleriyle yeniden araç filosuna dahil etti.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Grandmedical Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi, mevcut durumu düzeltmek adına gece gündüz mesai harcadıklarını belirterek, “Öncelikle kulübümüze ait olmasına rağmen ödenmeyen borçları nedeniyle tamirci dükkanı ve Yediemin deposunda tutulan araçlarımızı ivedilikle kulübümüze kazandırdık. Bu ve benzeri durumlar yarım asırlık bu kulübe yakışmıyor. İnşallah Manisalıların da desteğiyle önümüzdeki süreçte kulübümüzü bir daha böyle durumlara düşürmeyeceğiz. Manisaspor’a eski saygınlığını kazandıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.


Kulübe ait olan ve rehin tutulan araçlar bulundukları yerden borçları ödenerek alınarak Tarık Almış Spor Tesisleri’ndeki otoparka çekildi.




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