Galericiler yetki belgesi almak için sınavdan geçiyor

Manisa'nın Salihli, Kula ve Selendi ilçesindeki galericiler yetki belgesi alabilmek için, hem yazılı, hem de uygulamalı sınavdan geçiyor. Sınavlarda başarılı olan galericiler ise sertifika ve kimlik belgesini almaya hak kazanacak.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 13 Ağustos 2018 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan galericilere 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine bu konuda yardımcı olmak amacıyla, belge vermeye yetkili uzmanları Salihli TSO'ya davet ederek, Salihli'nin yanı sıra, civar ilçelerdeki galericilerin de yetki belgesi alabilmesine aracılık etti.

Salihli, Kula ve Selendi'nin yanı sıra civar ilçeler olan Ahmetli, Köprübaşı, Demirci gibi ilçelerde ikinci el galericilik yapan işyeri sahipleri ve bu sektörde faaliyet gösteren kişiler, “Seviye 4” ve “Seviye 5” belgelerini almak için Salihli TSO'nun Meclis Salonu'nda yazılı sınava alındı. Uygulamalı eğitim ise Salihli Galericiler Sitesi'nde gerçekleştirildi. Toplam 124 kişiye, 5 gün boyunca TOBB'un iştiraki olan MEYBEM uzmanları tarafından iş güvenliği ve kendi alanlarına yönelik yazılı ve uygulamalı olarak sınav uygulandı. Başarılı olanlar satış danışmanı veya satış sorumlusu sertifikası ve kimliği almaya hak kazanacak.

Yetki belgesi sınavına galericilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, belge almak için 325 kişinin müracaat ettiğini, 5 gün süren ilk etapta 124 kişinin değerlendirmesinin yapılabildiğini, ikinci etabın önümüzdeki günlerde belirlenecek bir tarihte devam edeceğini kaydetti. Yüksel, “Üyelerimize ve galerici esnafına yerinde hizmet götürmek amacıyla bu sınavı Odamızda organize ettik. Civar ilçelerden de büyük talep geldi. Oda olarak böyle bir hizmete aracılık ettiğimiz için mutluyuz. Talep oldukça yeni sınavlar organize etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni yönetmelik doğrultusunda verilecek olan yeterlilik belgeleriyle ilgili sınav, MEYBEM yetkilileri Adnan Kara, Tuna Akgün ve Merve Uzun tarafından uygulandı.