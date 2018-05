Gazi iftarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Şehzadeler ilçesinde 5 yıldır binlerce vatandaş ile aynı sofrada iftar açtıklarını ifade eden Başkan Çelik “İlçemizdeki iftar sofralarında her kesimden vatandaşımız ile buluşuyoruz” dedi.

Her yıl Gazi İlkokulu bahçesinde kurulan Şehzadeler Belediyesi iftar sofrası bu yılda vatandaşlar ve okulda eğitim gören öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü. Şehzadeler ilçesinde kurulan iftar sofralarında binlerce vatandaşla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 5 yıldan beri binlerce vatandaşımız ile birlikte iftar sofralarında bir araya geldik. Zenginiyle, fakiriyle, yaşlısı ve genciyle birlikte ilçemizi oluşturan her bir vatandaşımız ile aynı sofrada iftarlarımızı açtık. Bu sofralarda makamı mevkisi her ne olursa olsun tüm insanlarımız bir araya geliyor. Bu iftar sofralarında herkes eşit herkes ezanın okunmasını bekliyor ve hep birlikte ilk lokmalar alınıyor. Rabbim hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Bizleri sağlıklı bir şekilde Ramazan Bayramına ulaştırmayı nasip etsin inşallah” dedi.