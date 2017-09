Gaziler Günü Manisa’nın ilçelerinde de törenlerle kutlandı

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazilik’ ünvanı ile ’Mareşal’ rütbesi verilişinin 96. yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü Manisa’nın ilçelerinde de kutlandı. Turgutlu, Salihli ve Kula’daki törenlerde şehit ve gazilerin Türk milletinin ortak değeri olduğu vurgusu yapıldı.

Turgutlu’daki törenler

Turgutlu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Turgutlu Kaymakam Vekili Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan, Garnizon Komutanı Per. Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Jandarma Komutan Muhammet Evren, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, CHP İlçe Başkanı Erk Kayabaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, daire amirleri, şehit yakınları ile gaziler ve aileleri katıldı.

Tören, Turgutlu Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Turgutlu Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Turgutlu Şubesi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Garnizon Komutanı Per. Albay Kenan Peşternik tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Kula’daki törenler

Kula ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü Yunus Emre Kent Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Yunus Emre Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Çelenk sunulmanın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi adına konuşma yapan Kıbrıs Gazisi İsmail Kara, "Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehitler nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer Her zaman her yerde verilmelidir. Savaşlara ve bu savaşların gazilerine olan ilgisizlik, şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değeridir" diye konuştu.

Kutlamalar daha sonra Kula Muharip Gaziler Derneğinde devam etti.

Salihli’deki törenler

19 Eylül Gaziler Günü, Manisa’nın Salihli ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende anıta Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın tarafından çelenk sunuldu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, “Bugün Sakarya Meydan Muharebesi’nin muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e Türk Milleti adına ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ ünvanının verildiği gündür. 19 Eylül, İstiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs Gazilerimizin, asker, polis, tüm malul gazilerimizin şeref günüdür. Kahraman gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla Türk Milletine her zaman güç ve ilham kaynağı oldunuz. Sizler için yapılan her şey bu eşsiz hizmetlerinizin ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı veya bedeli olamaz. Aramızdan ayrılmış tüm gazi ve şehitlerimizi yüce Türk milleti adına şükranla anıyoruz, ruhları şad olsun” dedi.

Törenin ardından gazilere Salihli Belediyesi tarafından Laminarya Cafe ve Bistro’da ikram verildi. Şehitlik Anıtı’ndaki çelenk sunma törenine ise Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mamut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın’ın yanı sıra ilçede yaşayan gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve oda temsilcileri katıldı.