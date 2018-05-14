Gaziler ve Şehit Ailelerinden Başkan Yaralı’ya plaket

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı Aziz Aydın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trap atışı yarışması düzenleyerek Vakıflarına sağladığı yardım ve desteklerinden dolayı Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’yı makamında ziyaret edip plaket verdi. Vakıf Başkanı Aydın ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak, böyle bir program düzenleyip gaziler ve şehit ailelerine sahip çıktığını için Başkan Yaralı’ya minnettar olduklarını söyledi.

Başkan Yaralı ise şehit aileleri ve gazilere sahip çıkacaklarını, onların her türlü talepleriyle ilgileneceklerini, sorunlarının çözümü için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ederek "Zor topraklarda yaşıyoruz. Dünyanın gözü bu topraklarda, bin yıldır bu topraklar uğruna canlarımızı veriyoruz. Bir toprağın vatan olabilmesi için de onun mutlaka kanla sulanması gerekiyor. Biz bu toprakları bu şekilde kazandık. Osmanlı devletinin gerilemeye başlamasıyla birlikte, son 100 yıl içinde emperyalist güçler bu topraklarda oyunlarını yoğunlaştırdı. Birinci dünya savaşı, Çanakkale savaşı derken çok büyük bedeller ödendi. Araya 100 yıllık bir süre girdi. Ancak senaryolar kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü bizden korkuyorlar, nasıl geçmiş yüzyıllarda bu topraklardan dünyaya hükmettiysek, aynı şahlanışı yeniden yakalayacağımızdan korkuyorlar. Bunun için bizim büyümemizi ve güçlenmemizi istemiyorlar. Bu yüzden başımıza PKK belasını sardılar. Çok şehit verdik. Daha sonra FETÖ’nün hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ama bu hainler şunu bilsinler ki; asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaklar. Türkiye’ye diz çöktüremeyecekler" dedi.