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02 Aralık 2017 10:40

Gazilerden Başkan Kayda’ya Kıbrıs gezisi teşekkürü

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın destekleriyle 44 yıl sonra yeniden gazi döndükleri Kıbrıs’a giden Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri, Başkan Kayda’yı makamında teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Gazilerden Başkan Kayda’ya Kıbrıs gezisi teşekkürü

02 Aralık 2017 10:40


Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Salihlili gaziler, 44 yıl sonra yeniden gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’i (KKTC) gezisi nedeniyle Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Geziye katılan meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, düzenlenen gezi dolayısıyla tüm gaziler adına Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Dernek Başkanı Aydın, “44 yıl sonra yeniden barış için mücadele ettiğimiz topraklarda olmak bizi çok duygulandırdı. Böyle anlamlı bir gezi düzenlediği için öncelikle Başkanımız Zeki Kayda’ya ve Salihli Belediye Meclisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman baş tacı edilmesini gerektiğini söyleyen Başkan Kayda, “İlk olarak geçen yıl böyle bir gezi düzenlemiştik. Bu yıl ikincisini düzenleyerek Kıbrıs Harekâtından sonra bir daha yavru vatana gidemeyen gazilerimizi gönderdik. Gezinin faydalı olduğunu duymak bizleri çok mutlu etti. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, barışı ve huzuru sağlamak adına gözünü kırpmadan kanlarını akıtan Gazilerimize bir nebze olsun minnettarlığımızı gösterebilmek için böyle gezilerimiz devam edecektir. Değerli gazilerimize bu ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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