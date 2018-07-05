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05 Temmuz 2018 12:30

Gazilerden Başkan Kayda’ya teşekkür ziyareti

Kıbrıs Barış Harekatına katılan Salihlili gaziler, 45 yıl sonra yeniden gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’i (KKTC) gezisi nedeniyle Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gazilerden Başkan Kayda’ya teşekkür ziyareti

05 Temmuz 2018 12:30


Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye Meclis Üyesi Mevli Pehlivan ve Güven Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Manav’ın da eşlik ettiği ziyarette, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, düzenlenen gezi dolayısıyla tüm gaziler adına Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini ifade etti. Dernek Başkanı Aydın, “45 yıl sonra barış için mücadele ettiğimiz topraklarda olmak bizler için çok anlamlıydı. Böyle anlamlı ve duygu dolu bir gezi düzenlediği için öncelikle Başkanımız Zeki Kayda’ya ve Salihli Belediye Meclisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ziyaret anısına gaziler Başkan Kayda’ya teşekkür plaketi takdim etti.


Böyle anlamlı gezilerin devam edeceğini söyleyen Başkan Kayda, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımız tacıdır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, barışı ve huzuru sağlamak adına gözünü kırpmadan kanlarını akıtan Gazilerimize bir nebze olsun minnettarlığımızı gösterebilmek için, böyle bir gezi düzenledik. Gezinin faydalı olduğunu duymak bizleri çok mutlu etti. Değerli gazilerimize bu ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Kayda Gazilere gezi anısına, Kıbrıs gezisinde çekildikleri fotoğrafları hediye etti.




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