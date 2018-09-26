Gazilerin aşure hayrı karakolluk oldu

Manisa'da faaliyet gösteren 2 farklı gazi derneğinin yöneticileri, aşure hayırlarının aynı yer, tarih ve saate denk gelmesi sebebiyle birbirine girdi. İddiaya göre, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aziz Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yaşacan tarafından tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Teşkilat Başkanı Adnan Kaya, hastaneye giderek aldığı darp raporu ardından şikayetçi oldu.

Manisa'da gaziler yararına faaliyet gösteren 2 gazi derneği iddiaya göre aşure hayrı sebebiyle birbirine girdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, içinde bulunduğumuz ayın Muharrem ayı sebebiyle aşure hayrı düzenlemeyi planladı. İki derneğin de planladığı aşure hayrının aynı yerde, aynı tarihte ve aynı saate denk gelmesi derneklerin arasının açılmasına neden oldu.

Sorunu düzeltmek için Kumludere Caddesi üzerinde bir araya gelen yöneticiler, kavganın ardından karakolluk oldu.

Olayı anlatan Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Teşkilat Başkanı Adnan Kaya, hakkını maddi ve manevi olarak arayacağını söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

"Sabah 11.30 sıralarında bir telefon geldi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Aziz Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yaşacan kavga için seni bekliyor dediler. Bende seve seve güzelce gideyim konuşayım dedim. Motosikletimin üzerindeyken motorumu daha durdurmadan bana tekme, yumrukla saldırdılar. Yere düşüncede kafama, koluma, yüzüme ve elmacık kemiğime aldığım darbelerle saldırı büyüdü. Bir aşure hayrımız yapılacaktı ama ikimizin de aynı tarih ve aynı saate denk geldi. Bizim protokole davetiyemizi verdik. Siz aşurelerinizi iptal edeceksiniz. Gaziler derneği olarak biz dökeceğiz. Koskoca bir Kafesera önünde yer kavgası. Bunun tatlıya bağlanması için bende bunlarla görüşüp 2 dernek ortaklaşa bir karar alalım. Aşureleri birleştirelim. Aynı anda dökelim. Tatsızlık, kavga gürültü olmasın. Bunu konuşmaya geldim. Ben hiçbir şey yapmadım. Elimi dahi kaldırmadım. Türkiye'de gaziye saldırmak 301. maddeden yargılanıyor. Olaylar sakinleşti. Kamera kayıtları emniyet ekiplerince tespit edilecek. Polis ekipleri beni aldı. Manisa Devlet Hastanesinde darp raporlarımızı aldık. Karaköy Şehit Mehmet Öztürk Polis Karakolunda ifademi verdim. Ben de bu saatten sonra şikayetçiyim. Bir gaziye saldırmak yakışık almadı. Darp raporu aldım. Maddi ve manevi yönden hakkımı sonuna kadar arayacağım. Gaziye saldırmanın cezasını çeksinler."