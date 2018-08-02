Gediz Anadolu Lisesi Manisa’nın gururu oldu

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi bir kez daha Manisa’nın gururu oldu. Aynı zamanda Gediz Anadolu Lisesi’nden üniversite sınavına giren öğrenciler önemli dereceler elde etti.

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, iki sınavda da en güzel yerlerde yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti. LGS sonuçlarına göre Manisa genelinde 5.sırada yer aldıklarını, fen liselerinin de yer aldığı proje okulları sıralamasında da yine 5.sırada bulunduklarını vurgulayan Tonoz, hatta bazı fen liselerini geride bıraktıklarını ifade ederek, “Bu bizim için kıvanç ve onur verici. Güzel bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Bu okul başarılı bir okul başarısını da kanıtlanmış. Manisa’da Anadolu liseleri arasında en iyi okullardan birisi olduğunu kanıtlamış. Tercih dönemleri var şimdi bu tercih dönemlerinde bize gelen öğrenciler 1,5 ile 3,5 arasında yüzdelik dilim olarak geldiler puan sistemleri değişebiliyor. Yüzdelik dilimlerimizde hemen hemen hiç değişmiyor. 1,5 ile 3,5 arasında bir yüzdelik dilimi alıyoruz. Sonraki dönemde tercihler yapılacak. 1. Tercih sonuçları bize geldi ve okulumuz için belirlenen 90 kontenjanımız doldu. 90 tane öğrencimiz şu anda elimizde. 19 Ağustos’ta 2. Tercih sonuçları, 3 Eylül’de 3. Tercih sonuçları ve 8 Eylül’de de 4. tercihlerini yapacak öğrenciler. Ve kararlarını bütün okullar verecek. Proje okulları biz, Manisa Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Bülent Koşmaz Fen Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerimizin tamamını alıp eğitim öğretimimize başarılı bir şekilde başlayacağız. Bu konuda yine ilk beşinci olmanın gururunu yaşıyoruz. Sırası ile Manisa Fen Liseli, Halil Kale Fen Lisesi, Bülent Koşmaz Fen Lisesi, Akhisar Macide Taşkıran Fen Lisesi, Gediz Anadolu Lisesi, Soma Fen Lisesi, Alaşehir Fen Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Salih Sekine Evren Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi, Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi olarak sıralama geliyor” dedi.

Üniversite adaylarının girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da (YKS) büyük bir başarı elde ettiklerini kaydeden Tonoz, “Üniversite sonuçlarında da yine okulumuz geçen yıllara nazaran çok daha başarılı biz öğrencilere 4 yıldır verdiğimiz emeğin sonucu bu yıl daha da net aldık. 108 öğrencimiz var bunlardan 3 öğrencimiz ilk iki binde bunların isimleri Faruk Oruk, Doğukan Kasırga, Nurşah Çınar, 15 öğrencimiz ilk 10 binde, 5 öğrencimiz ilk 20 binde. 20 öğrencimiz ilk 30 binde, 40 öğrencimiz 30 bin ile 60 bin arasında ve 5 öğrencimiz 60 bin 80 bin arasında. Bu demek oluyor ki 20 binlik veya 30 binlik dilimler olmak üzere 2 milyon kişinin girdiği bir sınavda büyük başar. Biz bu öğrencilerimizi kutluyoruz. Bu öğrencilerimizin birçoğu tıp fakültelerinde, hukuklarda ve en iyi mühendisliklerde olacaklar. Biz mutluyuz tablodan çok memnunuz. Önümüzde haftadan itibaren okulumuzda oluştuğumuz komisyon ile beraber rehberlik hizmetleri sunacağız öğrencilerimizi alıp üniversitede nerelere yerleştireceğiz müdür yardımcılarımız ile birlikte bir komisyon yaptık rehber öğretmenimizle. Öğrencilerimizi en iyi şekilde en iyi yerlere yerleştirmeye çalışacağız. Amacımız onları güzel yerlerde görmek her zaman söylüyorum bu okul güzel ve başarılı bir okul öğrencilerimizi bekliyoruz buraya” diye konuştu.