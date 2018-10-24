Gediz Elektrik Manisa'da büyümeye devam ediyor

Gediz Elektrik, Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler bulunan Şehitler Mahallesi'nde dördüncü Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM)'ni açtı.

Elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Gediz,

Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM) sayısını ve hizmet kalitesini artırarak hızla büyümeye devam ediyor. Gediz, mevcuttaki üç MİM ile Manisalı müşterilerinin işlemlerini daha daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını hedeflerken, son MİM'i Şehitler Mahallesi'nde hizmete açtı.

Yeni açılan Şehitler MİM'in; hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında fatura tahsilatı konusuna yönelik vezne ve abonelik işlemleriyle ilgili konularda (abonelik iptali, abonelik devri, güvence bedeli) hizmet verdiği ifade edilirken, Gediz'in müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda müşteri ilişkileri merkezlerinin sayısını artırmaya devam edeceği öğrenildi.