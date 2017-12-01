Gediz grabenine deprem istasyonları kurulacak

Manisa’nın Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Akhisar ilçelerini içine alan Gediz grabeninde deprem öncesi yaşanabilecek doğa olaylarının gözlemlenmesi amacıyla istasyonlar kurulacak. DOHAD tarafından yerel yönetimlerin de desteğiyle kurulacak istasyonlarda deprem öncesi meydana gelebilecek sıra dışı doğa olaylarının gözlemlenmesi bekleniyor. Kurulacak istasyonlar öncesi DOHAD Başkanı Fuat Agalday, DOHAD Başkan yardımcısı ve Afet Yapı Uzmanı Özden Işık, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendislik Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde incelemelerde bulundu. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Gündoğdu, "Deprem öncesi işaretleri önceden izleme istasyonları için Gediz grabeni üzerine bulunan ilçelerin yerel yönetimleri ile görüşmeler başlattık. Gediz grabeni aktif faylarla devamlı sarsılmaktadır. Bu faylardaki hareketliliği önceden belirlemek amacı ile yerel belediyelerle ortaklaşa bir proje yapılacak. Bu projede bir çok noktalara parametreleri gözleyen cihazlar yerleştirilecek. Bu konulacak deprem izleme istasyonları 2x2 ebatında korumalar yerde olacak. Sürekli olarak DOHAD merkezinden anında izlenecek. Aynı zamanda belediyelerde istasyonda izleme imkanı bulacak. Deprem öncesi hareketliği anında izlenecek. Sarıgöl’de 4, Alaşehir’de 3-4, Salihli’de yine duruma göre 3-4 istasyon kurulması planlanmakta" dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ise deprem istasyonu için görüşmeler yaptıklarını belirterek "Sarıgöl 1. derece deprem kuşağı üzerinde olup aynı zamanda sürekli hareketli fay üzerindedir. Sarıgöl’de kurulacak olan deprem izleme istasyonu için belediye olarak belirlenen dört yere binanın fizik yapısını yapacağız. Ayrıca içlerine konulacak bilgisayarları alacağız" dedi.