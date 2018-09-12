Gediz Kavşağına imar plan düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda Gediz Kavşağı ile ilgili gerekli imar plan düzenlemesi yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında Gediz Kavşağı ile ilgili önemli bir madde oylandı. Madde ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “Uzun süredir beklediğimiz garaj kavşağı projemiz vardı. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları ile uzlaşma yoluyla proje hazırlandı. Çevre yolu kavşağı dediğimiz alttan hızlı trenin geçeceği, üstten trafiğin akacağı bir kavşak olacak. Top artık Karayollarında. Yaklaşık 3,5-4 senedir bu kavşağın yapılabilmesi noktasında bir süreç yaşamıştık. Aylarca kamulaştırma sıkıntılarını yaşadık. Ardından hızlı tren hattının geçirilmesi nedeniyle Karayollarının hazırlamış olduğu projenin iptaline gidildi. Aytaç Bey'in Ankara'da defalarca yaptığı görüşmeleri en nihayetinde bir sonuca ulaştırdık. Tahmin ediyorum 2019'un ilk aylarında projeye başlanacağını düşünüyorum. Manisa için yıllardan beri kanayan yarayı bu meclis bugün aldığı kararla çözmüş oluyor. Allah bittiği günleri görmeyi de nasip etsin” diye konuştu.

Meclis gündem maddeleri arasında Ali Rıza Çevik İlkokulu'nun yenilenmesi ve altına otopark yapılması ile ilgili protokol çalışması da oylandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “Geçtiğimiz 1-2 sene öncesi gündeme gelen üstünün hayırseverlerce yapılması, alt otoparkının Büyükşehir tarafından yapılması planlamasıydı. Ardından okul altlarına otopark yapılamayacağı konusu gündeme geldi. Şimdi artık yapılan girişimler ve görüşmeler sonrasında Bakanlıktan gerekli izinler çıkmıştır. Bundan sonraki süreç artık kesin uygulama projelerinin çizilmesi ve finans ayağının tamamlanmasıyla tahmin ediyorum 2019 yılında çalışması başlar. Orada en az 400 veya 600 arasında bir araç otoparkı yapılması, kamunun da kullanması projesi hayata geçecek. Büyükşehir Belediyemiz otoparkı yaparken, Şehzadeler Belediyesi de çevre düzenlemesini yapacak. Manisa'mız için hayırlı olsun” dedi.

Mecliste İlan ve Reklam Vergisi'nin son ödeme tarihine de düzenleme geldi. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “İlan ve Reklam Vergileri Ekim sonu veya Nisan sonunda alınıyordu. Çevre Temizlik ve diğer vergilerin Kasım ve Mayıs ayı sonunda alınması göz önünde bulundurularak tarihleri eşledik. Bundan sonra Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde ilan ve reklam vergileri de Mayıs veya Kasım aylarında ödenebilecek” dedi.

Öte yandan Turgutlu ilçesi, Özyurt Mahallesi, İbrahim Camii ile Limoncu Camii arasında bulunan ‘Bülbül sokak' isminin Eren Bülbül Sokak olarak değiştirilmesi talebi de, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi. Şehit Eren Bülbül'ü rahmetle anan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehidin adının Manisa'da da yaşayacağını söyledi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından Başkan Ergün, 9 Ekim Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere meclis birleşimine son verdi.