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24 Haziran 2018 19:54

Gediz Köprüsünün altında erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 20 Haziran Çarşamba günü ailesi tarafından kayıp ilanı verilen gencin cansız bedeni Gediz Köprüsü altında bulundu.

Gediz Köprüsünün altında erkek cesedi bulundu

24 Haziran 2018 19:54


Manisa-İstanbul karayolundaki Gediz Köprüsünden bugün saat 16.00 sıralarında bisikletiyle geçen bir vatandaş köprü altındaki ağaca asılı erkek cesedi buldu. Vatandaşın durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine, 112, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yapılan incelemede cesedin en az 3-4 gündür ağaçta asılı vaziyette durduğu tespit edildi. Cesedin Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 20 Haziran Çarşamba gününden beri kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ilanı verilen S.E.’ye (24) ait olduğu tespit edildi.




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