Gediz Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama geldi

Manisa'da Gediz Nehri'nin Turgutlu bölümünde görülen balık ölümlerinin ilk tespitlere göre oksijen eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitlerde 1-2 tane balık ölüsüne denk gelinmiş. Öyle toplu ölüm gibi 100, 200 gibi toplu balık ölümü yok" derken, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ise dönem dönem dere yatağındaki suyun azalmasından dolayı balık ölümlerinin yaşandığını, bunun da geçici bir durum olduğunu kaydetti.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlatırken Gediz Nehri kıyısında araştırma yapan ekipler, bazı bölgelerden numuneler alıp sudaki pH değerlerini ölçtü. Nehir suyundan alınan numuneler, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne götürüldü.

"Bir kaç balık ölümüne denk gelindi"

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, "Dünden beri devam eden bir olay. Bununla ilgili Turgutlu Kaymakamlığının, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ve bizim bir çalışmamız oldu. Arkadaşlarımız dün komple arazideydiler. Yaptığımız çalışmaya göre öyle afaki bir durum yok. Birkaç tane balık ölümüne denk gelinmiş. Bununda bizim yaptığımız incelemede herhangi bir tesisten akıntı olduğuyla ilgili tespit yapamadık. Ama Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Söz konusu su girişinin azalmasından dolayı su içindeki oksijenin azalmasına bağlı olarak bu tür ölümler olabilir' konusunda bir tespit yapmış. Aynı zamanda su ürünleri mühendisliklerini göndererek bir daha detaylı bir inceleme yapacaklarını söylediler. Ama arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitlerde 1-2 tane denk gelinmiş. Öyle toplu ölüm gibi 100, 200 gibi toplu balık ölümü yok" dedi.

"Dönem dönem bu tip ölümler olabiliyor"

Oksijen azalmasından dolayı balıkların lokal bölgelerde hayatını kaybettiğini söyleyen Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, ekiplerin alanda çalışma yaptığını belirtti. Öztürk, dönem dönem dere yatağındaki suyun azalmasından dolayı balık ölümlerinin yaşandığını, bunun da geçici bir durum olduğunu ifade etti.