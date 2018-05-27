Gediz ve Bakırçay havzasında kirlilik oranı düşüyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, katıldıkları bir televizyon programında, Manisa il genelinde MASKİ’nin atıksu arıtma tesisi yatırımları, çevre denetimleri, dere ıslahları ve temizliği ile sosyal sorumluluk projeleri paylaştı. Manisa’nın daha yaşanılabilir bir kent olması için MASKİ’nin hangi çalışmaları yaptığı sorulması üzerine cevap veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, MASKİ’nin kurulmasına takiben ilk iş olarak Gediz ve Bakırçay’da kirlilik düzeyini yükselten nedenleri incelediklerini ifade ederek, 11 adet atıksu arıtma tesisinin yüzde 80’inin kriterleri sağlayacak düzeyde çalışmadığını söyledi. Manisa’daki tesislerin eksikliklerinin tek tek belirlenmesinin ardından yapılan atıksu arıtma tesisleri işletim ihalesi sonucu tesisleri başarılı bir şekilde 2 yıl boyunca çalıştırdıklarını sözlerine ekleyen Başaran, daha sonra işletim ve denetim sorumluluğunun kurumlarınca gerçekleştirildiğini ve bu sayının 16’ya çıkmasıyla havzalardaki kirlilik sorununun ciddi oranda azaldığını vurguladı.

Başaran’dan sonra söz alan Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, tesislerinin işletim süreçleri ile ilgili bilgiler verdi. 140 personel ile 16 tesisin başarılı bir şekilde işletilerek doğaya sağlıklı bir şekilde salındığının altını çizen Daire Başkanı Çevik, personelin sağlığı, huzuru ve güvenliği için İSG birimi ile sürekli eğitim ve tatbikatlar yapıldığını belirtti. Çevik, şöyle devam etti: “Manisa’nın yüzde 75’ine atıksu hizmeti götürüyoruz. Şuan sadece 4 ilçemizde atıksu arıtma tesisimiz yok. Onların da çeşitli düzeylerde proje ve kredi çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, Manisa’nın yüzde 100’üne bu hizmeti ulaştırmaktır”

"2018 hedefi 73 milyon metreküp atıksu arıtımı"

Çevik, 2017 yılında 30 milyon metreküp atıksu arıttıklarını ve 2018 yılındaki hedeflerinin 73 milyon metreküp olduğunu paylaşarak, “Atıksu arıtma tesislerimizde içme suyu kadar berrak çıkış suyu elde ediyoruz. Bu süreci sürekli atıksu izleme sistemimizle takip ediyoruz veya bağımsız akredite laboratuvarlar aracılığı ile denetliyoruz. İşletim esnasında ortaya çıkan ve tehlikesiz atık özelliğinde olan arıtma çamurlarını da sızdırmazlık özelliğine sahip araçlarımızla uzaklaştırarak Büyükşehir Belediyemizin Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne götürerek bertaraf ediyoruz. Ayrıca, şuana kadar başarı ile işlettiğimiz tesislerimizden bir milyon TL’nin üzerinde teşvikten yararlandık” Çevik, çalışan tesislerin halk arasında bilindiğinin aksine kokmadığını da sözlerine ekleyerek tesisleri ziyaret eden muhtarların, STK temsilcilerinin ve öğrencilerin de giriş ve çıkış suyu arasındaki farkı ve tesisin kokmadığını gördüğünde çok şaşırdıklarını belirtti.

Genel Müdür Yardımcısı Başaran, programın sonunda söz alarak, kartlı sayaçlar ile ilgili yapılan araştırmalarda abonelerin daha bilinçli hareket ederek yüzde 10 oranında su tasarrufu yaptığını vurguladı. Başaran ayrıca, kartlı sayaçların Manisa Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce akredite edilen laboratuvarda bakım onarımlarını yaptıklarını söyleyerek “İdaremiz, kartlı sayaç aboneleri için Yalnız Değilsiniz isimli bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Bin 582 yaşlı, engelli ve kimsesiz abonemiz, bir telefon ile kapılarına kadar hizmet alabiliyor. Bu sene İşitme Engelliler Derneği, Bedensel Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, ZİÇEV, Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın da içinde bulunduğu birçok dernek ve vakıf ile görüşerek projemizi daha da geniş kitlelere yaydık” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Başaran, programın sonunda söz alarak, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak en büyük hedefimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün Gediz ve Bakırçay’da eskiden olduğu gibi Manisalıların tekrar balık tutabileceği hayalini gerçeğe dönüştürmektir. Eğer bunu başarırsak, insanlığa ve Manisa’ya çok güzel bir hizmet kazandıracağız” dedi.