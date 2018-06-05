Geleceğin futbolcuları Muradiye altyapı tesislerinde yetişecek

Yunusemre Belediyesi tarafından bu sene 2006-2013 doğumlu çocuklara yönelik açılan kurslar için kayıtlar devam ederken kursların 19 Haziran’da başlayacağı bildirildi.

Yunusemre Belediyesi’nin çocukların yaz aylarında faydalanması amacıyla açtığı kurslara kayıtlar devam ediyor. 2006 - 2013 doğumlu çocukların faydalanabileceği kurslar için kayıtlar devam ediyor. Ücretli olan kurslara kayıt yaptırmak isteyen veliler Yunusemre Belediyesi bahçesinde kurulan standa başvurmaları gerekiyor. 19 Haziran’da başlayacak olan futbol kurslarının 10 Ağustos’a kadar devam edeceği açıklandı. Hafta içi salı ve perşembe günleri 10.30 - 11.45 saatleri arasında olacak kurslar Muradiye Altyapı Tesisleri Evrenos Sahasında verilecek.