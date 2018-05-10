Geleceğin muhasebecileri Yunusemre Belediyesi’ni gezdi

Birimleri ziyaret eden öğrenciler, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde gördü.

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf muhasebe bölümü öğrencileri, Yunusemre Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Öğrenciler ilk olarak Yunusemre Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Mali Hizmetler Müdürü Sevinç Kibar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Tunca, Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel’den Yunusemre ilçesi ve belediyenin hizmetleri ile ilgili bilgi aldı. Bilgilendirmenin ardından Emlak İstimlak, Mali Hizmetler ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerini gezen öğrenciler yürütülen hizmetleri yerinde gördü. İlgili müdürlere sorular soran öğrenciler, akıllarına takılan sorulara cevap aradı. Öğrenciler, Yunusemre Belediyesi gezisinin oldukça faydalı bir gezi olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.