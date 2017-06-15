Geleceğin tenisçileri Yunusemre’de yetişiyor

Yunusemre Belediyespor yaz aylarında öğrencilerin spor faaliyetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunuyor. Yüzme, Futbol, Voleybol, Wushu Kung Fu, Hentbol, Badminton, Güreş, Taekwondo, Atletizm, Judo ve Satranç branşlarında yaz okulu eğitimi verecek olan ve kayıtlara devam eden Yunusemre Belediyespor, tenis branşında da yaz okulu eğitimi veriyor. Yaklaşık 40 öğrenci tenis eğitimi alıyor. Spor kulübünden yapılan açıklamada kayıtların devam ettiği vurgulanırken kayıt yaptırmak isteyenlerin belediye bahçesindeki başvuru noktasına gelerek kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.