Geleceğin yıldız adayları Manisa Büyükşehir’de yetişecek

Manisa’ya spor anlamında önemli yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yapımında sona gelinen Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nin ek binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin ses getiren alt yapısına sahip olmak için kolları sıvayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da altyapı scout ekibinin raporu doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanından genç yeteneklerin takıma kazandırılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda yeşil-siyahlıların altyapıya kazandırmak istediği Bursa Nilüferspor’un 2004 doğumlu genç yeteneği Sidarcan Demiriş, ailesi birlikte Manisa’ya geldi. Geleceğin genç yıldız adayı ve ailesi Fikri Bayrıl Spor Tesislerini gezdikten sonra birçok takımın teklifini geri çevirdi ve tercihlerini Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan yana kullandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar tesisleşme yolunda ciddi adımların atıldığını ifade ederek, “ En büyük sıkıntımız dışarıdan takıma kazandıracağımız genç futbolcuların konaklama sorunuydu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün sağ olsun bu sıkıntıyı çözdü. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nin ek binası 1 buçuk ay sonra tamamen hazır hale gelecek. 5 yıldızlı otel konseptinde olacak olan ek binamızda futbolcularımız 2’şer kişilik odalarda kalacaklar. Burada her türlü imkan hizmetlerinde olacak. Altyapımıza kazandırılan bu tesislerden sonra bizler de Manisa ve Türk futboluna yeni yetenekleri kazandıracağız. Yeni tesislerin Manisa’mıza ve kulübümüze kazandırılması, A takımımızın büyük hedeflerinin olması, geleceğin yıldız adayı olan genç yeteneklerin kulübümüzü tercih etmelerinde büyük etken oluyor” diye konuştu.

Altyapı ekibinin Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı çalışmalar sonrasında 7-8 tane üst düzeyde çok yetenekli genç futbolcuyu tespit ettiklerini dile getiren Nalbantlar, “Manisa Büyükşehir Belediyespor’u bölgenin ve Türkiye’nin sayılı alt yapısına sahip olan bir kulüp haline getireceğiz. Listemizde yer alan genç yetenekler, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın peşinde olduğu futbolcular. Önümüzdeki günlerde bu futbolcularla ve aileleriyle görüşeceğiz. Bu konuda aileler ve kulüplerinde tercihleri çok önemli. Bu kapsamda ilk olarak Bursa Nilüferspor’un gelecek vadeden genç yıldızı Sidarcan Demiriş’i renklerimize bağladık. 2004 doğumlu Sidarcan Demiriş’i 22-25 Mart tarihlerinde Manisa’da düzenlenen U-14 1. kademe Türkiye Şampiyonası’nda izledik ve kadromuza kazandırdık. Sidarcan, geçtiğimiz sezon Antalya’da Milli Takım karmasına seçilmişti. Gelecek vadeden genç bir yeteneği kadromuza kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden takımlarından takıma kazandıracakları futbolcuların yanı sıra Temmuz ayı ortasında da Manisa’da seçmeler yapacaklarını sözlerine ekleyen Nalbantlar, “Manisa’da yapacağımız seçmelere Manisa’nın yanı sıra Manisa dışından da isteyen her futbolcu katılabilecek. Bu seçmelerde göze batan genç yetenekleri U-19, 17, 16, 15 ve 14 takımlarımıza kazandıracağız” diye konuştu.