Gelecek için ümit veriyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyespor 2005-2006 doğumlu Midi Kızlar Voleybol Takımı, Manisa’da devam eden grup maçlarında 3’te 3 yaparak grup birinciliği yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Alt yapısında binlerce sporcusu bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da genç sporcular elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Mücadele verdiği tüm spor branşlarında başarıdan başarıya koşan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da 2005-2006 doğumlu Midi Kızlar Voleybol Takımı, Manisa’da devam eden grup maçlarında A Grubu’nda oynadığı üç maçta 3 galibiyet aldı. Akhisar Zeynep Güngör’ü 3-1, CBÜ Kültür Spor’u 3-0 ve üçüncü maçında İl Gençlik Spor’u 3-1 mağlup ederek grup şampiyonluğu yolunda çok büyük bir avantaj elden eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Midi Kızlar Voleybol Takımı, Perşembe akşamı saat 19.00’da karşılaşacağı Akhisar Gençlik Spor maçını kazanıp grup şampiyonluğunu garantilemek istiyor. Hazırlıklarını antrenörleri Dudu Korkmaz ve Selin Etker yönetiminde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Midi Voleybol Takımı, 1 Mart Perşembe akşamı saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda Akhisar Gençlik ile karşılaşacak. Bu maçı da kazanıp mutlu sona ulaşmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediye Spor Midi Kızlar Voleybol Takımı’nda hazırlıklar yarın yapılacak olan antrenman ile tamamlanacak.