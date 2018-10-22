Gelin almaya süslediği otobüsle gitti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir otobüs firmasında çalışan damat, gelini süslediği otobüsle aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir otobüs firmasında çalışan damat Çağlar Seyhan, gelin Gülay Seyhan'ı süslediği otobüsle evinden aldı. Davul zurna eşliğinde eve gelen damat Çağlar, eşi Gülay'ı evinden alarak otobüse bindirdi. Dünya evine giren çift Sarıgöl caddelerinde gelin otobüsüyle gezerken, çevredeki vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Damat Çağlar Seyhan, düğünü için eşine böyle bir sürpriz yapmak istediğini belirtirken, eşi Gülay Seyhan ise çok güzel bir sürpriz olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.