Gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullandılar

Sarıgöl’de dünyaevine giren çift, düğün arasında sandık başına giderek, oylarını kullandı. Nikah salonundan gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan Uğur-Bernay Dadal Helvacı çifti düğün töreni öncesi, gelin arabasıyla Sarıgöl Halk Eğitim Merkezine gelerek, 1013 nolu sandıkta oylarını kullandı. Karşılarında gelin ve damadı gören vatandaş ve sandık görevlileri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oy pusulalarına tercihlerini belirttikten sonra sandığa atan genç çift, vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini kaydeden gelin Bernay Dadal Helvacı, "Önce vatanımız diyerek bugün oy kullanmaya geldik. İlk önce bu görevimizi yerine getirdik. Fikirler ne olursa olsun sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duymalıdır" dedi.

Damat Uğur Helvecı ise düğün tarihini çok öncesinden aldıklarını ifade ederek, "Düğün tarihimizin referandumla aynı gün olması bizim için güzel bir anı olacak" ifadelerini kullandı.

Genç çift oylarını kullandıktan sonra gelin arabası ile Sarıgöl Belediye Düğün Salonu’na gitti.