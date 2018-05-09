Gelinlikte yeni trend prenses modelleri

Manisa’da ilk kez düzenlenen ‘Güzellik, Estetik, Evlilik Hazırlıkları ve Aktif Yaşam Günleri’, özellikle evlilik hazırlıkları yapan gençlerin uğrak noktası olacak.

Manisa Fuar Merkezi’nde ‘Güzellik, Estetik, Evlilik Hazırlıkları ve Aktif Yaşam Günleri’ düzenleniyor. 13 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarda güzellikten estetiğe, evlilik hazırlığından aktif yaşama kadar 25 firma Manisalılarla buluşacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve firma yetkililerinin katılımıyla açılışı yapılan fuar ilgi gördü. Fuarda stant açan ve 20 yıldır sektörde organizasyon hizmeti veren Şatafat Organizasyonu sahipleri Mert ve Fatma Akan çifti, tüm Manisalıları fuara davet etti. Fatma Akan, “Manisa merkezli firmamız, süsleme ile başlayan organizasyon sektörüne yepyeni bir hareket ve bakış açısı getirdik. Kuruluşumuzdan bugüne müşteri memnuniyetini benimsemiş, farklı tasarımlar, etkili çözümler, kendi ekip ve ekipmanlarımızla özel günleri daima hatırlanacak bir güne dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Sürekli yenilikleri takip ediyoruz. Düğün, kına, sünnet, doğum günü organizasyonlarını da unutulmaz bir fotoğraf karesine dönüştürüyoruz. Organizasyonlarımızda çözüm ortağı değil, bir aile ferdi olarak yaklaşıyoruz. Bizim asıl görevimiz müşterilerimizin hayallerine ulaşmasıdır” dedi.

Fuara katılan bir başka firma olan Özyılmaz Medya’nın sahibi Hilmi Özyılmaz ise, “Manisa’da Özyılmaz Medya olarak hizmet veriyoruz. Yaptığımız işler itibariyle Manisa’da ilk ve tekiz. 15 senedir fotoğrafçılık yapıyoruz. Buna bir buçuk sene önce kuaför salonumuzu ekledik. Yaklaşık 6 ay önce de gelinlik mağazamızı ekledik. Miss Diamond Gelinlik. Biz bu konseptin hepsini bir binaya taşıdık. Fotoğraf, gelinlik ve kuaför. Kına organizasyonumuz da var, düğün salonumuz da var. Bir gelin ve damat arkadaşımız bize geldiğinde düğünle alakalı bütün işlerini halledip bizden ayrılıyorlar. Manisa’da hepsi bir arada hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelin, damat ve ailelerinden de çok çok olumlu tepkiler alıyoruz. ‘Allah razı olsun hepsini bir yere toplamışsınız, gezmekten, zamandan, maddiyattan tasarruf ettik’ diyorlar. Manisalılara bu hizmeti vermekten çok mutluyuz” diye konuştu.

Remziye Özyılmaz da fuara gelen bütün ziyaretçilere yüzde 30 indirim kuponu vereceklerini belirterek şunları söyledi:

“Bize gelerek rezervasyon yaptıracak bütün çiftlerimize yüzde 30 indirimimiz olacak. Bize sadece gelinlik ayakkabılarınızla geliyorsunuz. Organizasyon, gelinlik, kaftan, kuaför, gelin tacından çiçeğine kadar her şeyi biz temin ediyoruz. Gelinlik alan arkadaşlarımıza düğün günü kuaför ücretsiz, kaftan kiralayan gelinlerimize kına gecesi kuaför ücretsiz, albüm çekimi olan gelinlerimize de albüm günü ücretsiz kuaför hizmeti veriyoruz. Bu şekilde kuaföre hiçbir şekilde ücret ödememiş oluyorlar. En özel günlerini, en özel hale getirmiş oluyoruz. Herkesi bekliyoruz.”

Tül gelinlikler rafa kalkıyor

2018 yılı gelinlik modelleri hakkında da bilgi veren Özyılmaz, “Yeni yeni modeller var. 2018 modellerimiz, hatta 2019 modellerimiz de mağazamızda bulunuyor. İstenilen modelin de birebir aynısını yapabiliyoruz. Bu sene en çok prenses modellerimiz ilgi görüyor. Özellikle artık tül modellerimiz yavaş yavaş rafa kalkıyor ve daha çok file ve selam modellerimiz tercih ediliyor. Modelimizde sınır yok. Kendi tasarımlarımız, kendi tasarımlarıyla gelen çiftlerimize, sünnet annelerimize de hizmet veriyoruz” diyerek, fuar boyunca stantlarını ziyaret eden bütün bayanlara ücretsiz kuaför hizmeti vereceklerini sözlerine ekledi.

Manisa Fuar Merkezi’nde açılan Güzellik, Estetik, Evlilik Hazırlıkları ve Aktif Yaşam Günleri,13 Mayıs Pazar gününe kadar her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.