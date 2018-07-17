Genç astsubay bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Aktuna’nın cenazesi memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde toprağa verilecek.

Harita Genel Komutanlığında görevli Harita Teknisyeni Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna (28), Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Salihlili Astsubay Üstçavuş Muhammet Aktuna (28) bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Aktuna, bir hafta önce arkadaşlarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Aktuna’nın 18 Temmuz Çarşamba Günü Salihli Hamidiye Camisinde İkindi Namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından askeri törenle Çakallar Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.